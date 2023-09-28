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17:49 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Казахстана пообещал Шольцу соблюдать санкции против России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Казахстан будет соблюдать антироссийские санкции, приводит агентство Sputnik заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Источник: Reuters

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — сказал казахстанский лидер.

Евросоюз с февраля прошлого года принял 11 пакетов санкций против России. Последний из них вступил в силу в июне этого года.

Новые ограничительные меры, по неофициальным данным СМИ, могут согласовать в октябре-ноябре, но их подготовка с каждым разом занимает все больше времени и сопровождается все более серьезными дискуссиями между членами ЕС.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

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