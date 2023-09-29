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Спецоперация на Украине
04:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Финляндии ожидает в будущем трудностей на границе с РФ

Финляндия в будущем столкнется с трудностями на границе с Россией, считает финский президент Саули Ниинистё. Он назвал враждебной реакцию РФ на вступление Финляндии в НАТО. Эту тему он поднял на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Источник: AP 2023

По мнению Ниинистё, на восточной границе Финляндии уже полтора года царит «обманчивое спокойствие». «Мы оба заметили, что наша граница с Россией удивительно мирная. Возможно, есть причина, по которой они перебросили свои войска на Украину… Несомненно, в будущем нас ждут трудности, это очевидно», — убежден президент Финляндии.

Он отметил, что после вступления в НАТО безопасность страны «максимизируется». Как утверждает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в альянсе, по его оценкам, Россия восстановит свой наступательный потенциал на границах стран Балтии и Финляндии через три-пять лет.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию приняли в НАТО в апреле. Глава финского МИДа Элина Валтонен говорила, что Россия оставила границу «почти незащищенной» после начала военных действий на Украине.

Лаура Кеффер

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