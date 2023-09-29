Главное
Спецоперация на Украине
09:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Генштаб заявил, что планов на дополнительную мобилизацию нет

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский провел брифинг по теме начала осеннего призыва граждан. Среди прочего он подчеркнул, что у Генштаба нет планов проведения «дополнительных мобилизационных мероприятий».

Источник: РИА "Новости"

«Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — сообщил контр-адмирал Цимлянский во время брифинга (цитата по пресс-службе Минобороны).

По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество граждан решивших добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их приема Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на военную службу, а также увеличило количество инструкторов.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек. Президент Владимир Путин также говорил в середине сентября, что ежедневно подписывают контракт 1000−1500 добровольцев. Он подчеркивал, что это отличает Россию от Украины, в которой мобилизация носит насильственный характер.

Еще в марте 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием» писало, что российские власти решили отказаться от мобилизации. Вместо этого они запланировали набрать до конца года 400 тыс. добровольцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда завезут нас электрические внедорожники
Кадыров показал видео избиения его сыном задержанного за поджог Корана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта