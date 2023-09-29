Генштаб заявил, что планов на дополнительную мобилизацию нет

«Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — сообщил контр-адмирал Цимлянский во время брифинга (цитата по пресс-службе Минобороны).
По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество граждан решивших добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их приема Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на военную службу, а также увеличило количество инструкторов.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек. Президент Владимир Путин также говорил в середине сентября, что ежедневно подписывают контракт 1000−1500 добровольцев. Он подчеркивал, что это отличает Россию от Украины, в которой мобилизация носит насильственный характер.
Еще в марте 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием» писало, что российские власти решили отказаться от мобилизации. Вместо этого они запланировали набрать до конца года 400 тыс. добровольцев.