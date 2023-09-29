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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ отверг обвинения некоторых политических деятелей в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.

Источник: Reuters

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — так он прокомментировал свое высказывание по итогам переговоров с канцлером Германии.

По мнению Токаева, санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые ухудшились после обострения ситуации в мире.

Кроме того, он отметил, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкции, и, следовательно, не торгует ими, не участвует он и в параллельном импорте в Россию. При этом торговля традиционными товарами растет и в прошлом году товарооборот с Россией достиг 25 миллиардов долларов, добавил президент.

«В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества», — заключил казахстанский лидер.

Накануне Токаев был с визитом в Берлине и на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций в отношении России и не допускать их обхода.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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