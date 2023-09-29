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21:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали Сенат и Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Источник: AP 2023

Документ отвергли 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), проголосовав против инициативы, ее поддержали 198 республиканцев.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.

Ранее Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. В ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.

Президент США Джо Байден признавал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он заявил, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody’s, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.

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