Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

Документ отвергли 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), проголосовав против инициативы, ее поддержали 198 республиканцев.
Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.
Ранее Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. В ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.
Президент США Джо Байден признавал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он заявил, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло.
Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody’s, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.