Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям — не менее 7%. Результат победителя — 23,28% голосов. На втором месте либеральная партия «Прогрессивная Словакия» — 17,07% голосов, на третьем — социал-демократическая партия «Голос» — 14,95%. Со значительным отрывом, предварительно, проходят также коалиция ОЛАНО, Христианско-демократическое движение, партия «Свобода и солидарность» и Словацкая национальная партия.
Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006—2010 и 2012−2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Новые власти Украины Фицо называл виновными в вооружённом конфликте 2014 года и возражал против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым «нарушителем спокойствия» в регионе.