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08:11 (мск), источник: Life.ru

Пророссийская партия экс-премьера Фицо победила на выборах в Словакии

На внеочередных парламентских выборах в Словакии после подсчёта 99,57% голосов побеждает левоцентристская партия экс премьер-министра Роберта Фицо «Направление — социальная демократия». Такие данные публикует Topky.

Источник: AFP 2023

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям — не менее 7%. Результат победителя — 23,28% голосов. На втором месте либеральная партия «Прогрессивная Словакия» — 17,07% голосов, на третьем — социал-демократическая партия «Голос» — 14,95%. Со значительным отрывом, предварительно, проходят также коалиция ОЛАНО, Христианско-демократическое движение, партия «Свобода и солидарность» и Словацкая национальная партия.

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006—2010 и 2012−2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Новые власти Украины Фицо называл виновными в вооружённом конфликте 2014 года и возражал против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым «нарушителем спокойствия» в регионе.

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