Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира

«Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», — отмечается в сообщении.
Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году.
МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства.
В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды «в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций». Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов.
Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.