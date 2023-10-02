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Главные новости 2 октября
12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Японские рыбаки в этом году не смогли начать вылов ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга — в районе Кунашира из-за отсутствия договоренностей с Россией, передает телеканал NHK.

Источник: © РИА Новости

«Согласно сообщениям рыболовецких кооперативов и других источников, в рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи так называемой серединной линии, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», — отмечается в сообщении.

Обычно промысел терпуга в районе острова Кунашир начинается в середине сентября. Месяцем позже, как правило, также стартует добыча осьминога в районе группы островов Хабомаи. Как сообщается, никакой договоренности по этому вопросу так и не было достигнуто. Телеканал не исключает, что японские рыбаки, занятые в промысле осьминога, также не смогут начать сезон в этом году.

МИД России в январе этого года сообщил РИА Новости, что проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики японского правительства.

В министерстве указали, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация Фумио Кисиды «в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций». Кроме того, Токио отменил режим наиболее благоприятствуемой нации и выслал группу российских дипломатов.

Соглашение между правительствами России и Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов.

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