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13:42 (мск), источник: РБК

Кремль назвал временным явлением отказ США от помощи Украине

Отказ властей США включить помощь Украине в проект бюджета на 45 дней — это временное явление, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2023

«Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно заявляли, что в разных странах, в том числе в США, будет расти усталость от «совершенно абсурдного спонсирования киевского режима».

30 сентября президент США Джо Байден вслед за сенатом и палатой представителей утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, в который вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, но не помощь Украине. По словам Байдена, если бы документ не был принят, то это бы вызвало кризис, который причинил бы «ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев».

Материал дополняется.

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