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Главные новости к вечеру 2 октября
19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, инцидент произошел в Степанакерте. Неизвестный использовал снайперское оружие, никто не пострадал, уточняют в Минобороны.

«Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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