В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев

Сообщается, что в учреждении, рассчитанном на 100 человек, теперь проживают в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для размещения беженцев с Украины, так как «в Нидерландах уже заняты 99 процентов приютов». Она не исключила закрытия центра в Утрехте, если не появятся новые пункты приема.
Директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер признался, что не ожидал такого наплыва беженцев с Украины.
«В прошлом году приходили по 5 человек в день; за один вчерашний день их было 45», — сказал он.
В статье отмечается, что в последнее время «в приют в Утрехте приходят в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии, а также студенты с Украины».
Ранее правительство Нидерландов сообщило, что число беженцев с Украины в стране вырастет к 1 февраля 2024. Исходя из этого, потребность в приеме увеличится с 90 тысяч мест до 97 тысяч.
Ситуация с беженцами в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года. Тогда около 700 человек вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городскому совету Амстердама пришлось временно разместить по меньшей мере тысячу беженцев на круизном лайнере.