МО РФ анонсировало постановку на боевое дежурство первых «Сармат» в ближайшее время

«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта», — заявили в министерстве.
Во время посещения АО «Красмаш» министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат». «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом “Сармат”», — привели слова министра в ведомстве, подчеркнув, что постановка на боевое дежурство осуществляется во исполнение решения президента РФ.
МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, изготовителем является завод «Красмаш» (оба предприятия входят в Роскосмос). Первый пуск МБР «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля 2022 года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты.
5 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».