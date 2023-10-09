Небензя: Украина использует зернохранилища для складирования оружия

Небензя особо подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам и не целится в мирных жителей. Российское высокоточное оружие применяется «исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся».
«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они», — сказал постпред.
Небензя добавил, что цели и задачи спецоперации будут достигнуты военными методами, если на их решение мирными способами Киев и его западные кураторы так и не согласятся.
12 сентября Небензя сообщил, что Россия ежемесячно предлагает рассматривать тему воздействия поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования кризиса на заседаниях Совбеза ООН. Он добавил, что каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие обсуждения.