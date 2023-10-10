Израиль объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа

«Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не будет прежней», — добавил министр.
ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, атака палестинского движения сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим.
Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов, а также уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших — тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.
Еще в первый день нападения ХАМАС премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «превратит в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла», призвав жителей сектора Газа покинуть его.
Как сообщали источники Walla, Нетаньяху в разговоре с Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в Газе. Сам он публично анонсировал «длительную и мощную кампанию», не уточняя деталей. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя вопрос о наземной операции в Газе, говорил, что «все варианты рассматриваются».