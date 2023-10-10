Пашинян исключил дислокацию российских миротворцев в Армении

Ранее 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Российские военные уже свернули несколько стационарных и временных наблюдательных постов в связи с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения.
Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанному в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе — пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19—20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в регионе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.