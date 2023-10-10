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21:57 (мск), источник: Ведомости

Пашинян исключил дислокацию российских миротворцев в Армении

Российский миротворческий контингент в случае выхода из Нагорного Карабаха должен вернуться в Россию, а не войти в Армению. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию.

Никол Пашинян.
премьер-министр Армении

Ранее 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Российские военные уже свернули несколько стационарных и временных наблюдательных постов в связи с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения.

Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанному в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе — пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.

19—20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в регионе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.

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