09:41 (мск), источник: ТАСС
NBC: США работают над эвакуацией мирных жителей из Газы в Египет
По данным телекомпании, гражданское население должно будет покинуть сектор через южный коридор.
НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в данный момент работает над тем, чтобы скоординировать вывоз гражданских лиц из сектора Газа в Египет. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в американском истеблишменте.
По их данным, Вашингтон обсуждает эвакуацию с представителями других стран, однако каких именно, не сообщается. Согласно существующим планам, мирные жители, а также граждане США, проживающие в анклаве, должны будут покинуть Газу через южный коридор прежде, чем попадут под перекрестный огонь или останутся без крова.
Президент США в последнем телефонном разговоре настоятельно призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свести к минимуму жертвы среди гражданского населения Газы, утверждают источники. Байден предупредил, что США готовы к ответным мерам, если в Вашингтоне увидят, что Израиль проявляет чрезмерную жестокость в отношении мирных граждан в анклаве.
10 октября Нетаньяху и Байден провели третий с начала эскалации между Израилем и ХАМАС телефонный разговор. В ходе него глава израильского кабмина сравнил действия палестинских радикалов с Холокостом и убийствами немцами евреев в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году. Нетаньяху также заявил, что, по его мнению, ХАМАС хуже, чем террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), и что с ним следует обращаться именно так.
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев 950 человек погибли, свыше 5 тыс. ранены, в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, свыше 2,9 тыс. получили ранения. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.