Песков: дальнейшее пребывание миротворцев РФ в Карабахе будет обсуждаться с Баку

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что миротворцы не смогут передислоцироваться в Армению, если уйдут из Карабаха.
«Сейчас действительно они де-факто и де-юре — наши миротворцы — находятся на территории Азербайджана. Это признается премьер-министром Армении Пашиняном. Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», — рассказал он.
Песков также добавил, что этот вопрос не обсуждался во время разговора президента Владимира Путина и Пашиняна. Контакты с армянскими друзьями будут продолжен, подчеркнул он.
Ранее 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Российские военные уже свернули несколько стационарных и временных наблюдательных постов в связи с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения.
Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанному в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе — пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.