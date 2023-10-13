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Палестино-израильский конфликт
14:53 (мск), источник: Ведомости

Генсек Лиги арабских государств осудил принудительное перемещение жителей Газы

Принудительное перемещение жителей сектора Газа является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

Источник: AFP 2023

«Это новое преступление является вопиющим и вопиющим нарушением ст. 49 Четвертой Женевской конвенции, которая запрещает оккупационной державе непосредственно перемещение населения», — написал генсек в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что это приведет к «безграничным страданиям наших братьев».

По его словам, действия Израиля являются «отвратительным актом мести» с использованием военной силы «для наказания мирных жителей и беспомощного населения».

Утром 13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. Военные объяснили это необходимостью в связи с ударами по объектам, используемым боевиками группировки «Хамас». В заявлении подчеркивалось, что жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем.

Палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля 7 октября. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Правительство Израиля объявило о переходе страны в состояние войны, а ЦАХАЛ начала ответную операцию «Железные мечи».

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской — более 1500.

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