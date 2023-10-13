Глава ОЗХО изучит доказательства использования Украиной запрещенных веществ

«Шестого октября я встретился с генеральным директором ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы», — пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат уточнил, что документы защитили от возможных спекуляций вокруг инцидентов специальным грифом ОЗХО «особо защищено». Россия ожидает, что техсекритариат организации профессионально и объективно изучит сведения, подчеркнул Шульгин.
Весной Минобороны заявляло о подготовке Украиной масштабной провокации с использованием отравляющих веществ. По данным ведомства, ВСУ собирались воссоздать в Сумской области якобы участок передовой и отправить туда останки погибших от якобы российских боеприпасов с «отравляющими веществами». Для этого участок и останки планировали обработать химикатами, уточняло министерство.