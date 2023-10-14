Сирия поддерживает борьбу палестинцев за создание своего государства

«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства», — сказал Асад, слова которого приводит в своем Telegram-канале канцелярия президента.
По словам сирийского лидера, «настало время положить конец преступлениям Израиля и привлечь его к ответственности за угнетение палестинцев, которое продолжается более 70 лет».
Абдоллахиян ранее провел переговоры с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом, он заявил, что Сирия «следует в авангарде сил антиизраильского сопротивления».
Дамаск стал третьей точкой в региональной поездке главы иранского МИД, ранее он посетил Багдад и Бейрут. Абдоллахиян призвал исламские государства провести экстренное совещание по положению в секторе Газа с тем, чтобы добиться прекращения военной эскалации и подтвердить поддержку палестинского народа.