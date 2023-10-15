Путин заявил, что БРИКС выступает за многополярность

«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживает эту идею, концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равных отношений и видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления вот такого формата, вот таких отношений между странами мы можем добиться этой цели быстрее на основе объединения усилий», — сказал он.
Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье. Как ожидается, полная версия интервью будет опубликована позднее. Путин побеседовал с представителем Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин.
Российский лидер посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и российско-китайских переговорах на высшем уровне. Кремль пока не называл конкретные даты визита, но сам форум «Один пояс — один путь», как сообщал МИД КНР, состоится в китайской столице на следующей неделе, с 17 по 18 октября.
Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.