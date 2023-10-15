Путин: в случае конфликта Запада с Россией будет не СВО, а «совсем другая война»

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.
«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент.
«Если говорить про войну между великими ядерными державами — это другая история совсем, — отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. — Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».
А тем более, продолжил он, если речь идет о возможности войны сразу и с Россией, и с Китаем. «Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему», — предположил президент.