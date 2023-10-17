10:02 (мск), источник: © РИА Новости

В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему «Тосочка»

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — уточнили в ведомстве.

Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики «Тосочки». Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны.

«Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Изготовлением боевой машины занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий «Мотовилихинские заводы», находящееся под управлением «РТ-Капитала».

Впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний «Тосочку» примут на вооружение.

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