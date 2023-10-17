В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему «Тосочка»

«Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — уточнили в ведомстве.
Специалисты РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики «Тосочки». Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, отметили в Минобороны.
«Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
Изготовлением боевой машины занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий «Мотовилихинские заводы», находящееся под управлением «РТ-Капитала».
Впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний «Тосочку» примут на вооружение.