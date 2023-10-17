Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу

«Хочу повторить русский язык… Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встречаться сегодня с вами. Мне жаль, что я не мог участвовать в форуме во Владивостоке, на который вы пригласили меня», — сказал президент Лаоса на встрече с Путиным.
Тхонглун Сисулит также поблагодарил российского президента за прошедшую в рамках ВЭФ встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. «Она очень подробно мне рассказала об итогах форума», — добавил он.
Российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде. Президент Лаоса окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена в 1978 году. С 1981 по 1984 год будущий президент страны учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС.