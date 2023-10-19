11:06 (мск), источник: ТАСС
Корабль ВМС США USS Carney прошел через Суэцкий канал
Согласно заявлению 5-го флота американских военно-морских сил, Carney направляется на Ближний Восток.
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ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США USS Carney, направленный на Ближний Восток для обеспечения безопасности, прошел через Суэцкий канал. Об этом сообщила в социальной сети X (ранее Twitter) пресс-служба 5-го флота американских военно-морских сил.
«Ракетный эсминец USS Carney класса Arleigh Burke прошел через Суэцкий канал 18 октября. Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона», — говорится в тексте.