14:22 (мск), источник: ТАСС

Кулеба заявил, что США будут регулярно поставлять Украине ATACMS

Глава украинского МИД отметил, что Киев получит ракеты еще в большем количестве.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS на Украину будет снабжать Киев ими на регулярной основе и в еще большем количестве. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Означает. Это прямой результат договоренностей президента [Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне в конце сентября», — сказал он в эфире украинского телеканала «1+1» в ответ на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что Киев будет получать их от Вашингтона на постоянной основе и в еще большем количестве.

В ответ на замечание ведущего эфира о том, что поставленные ракеты являются не новыми, а 1996 года выпуска, Кулеба призвал не судить критично. «Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делают колбасу, вы бы ее не ели, — сказал глава МИД Украины. — Тут не про год, нам главное, чтобы стреляло».

Кулеба также надеется, что, несмотря на то, что Вашингтон сейчас поставил Киеву ракеты с дальностью полета 165 км, в будущем США передадут Украине и ракеты дальностью 300 км. «Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которое мы хотели. Теперь речь будет идти о расширении количества, дальности, модификации», — сказал он.

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