17:40 (мск), источник: Известия
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
Эксперты пояснили, какие системы российские войска могут противопоставить этому оружию.
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Американскими ракеты ATACMS — дальнобойное оружие, которое США до последнего отказывались передавать Киеву. Однако в октябре порядка 20 этих ракет без системы GPS были получены Украиной и, по словам президента страны Владимира Зеленского, применены в бою. «Известия» разбирались, насколько опасны ракеты ATACMS и чем может ответить Россия.
США в октябре одобрил отправку Украине первой партии армейских тактических ракетных систем ATACMS с дальностью полета 165 км. The New York Times пишет, что речь идет о 20 ракетах. Отметим, что Украина много месяцев добивалась поставок этих ракет.
Отправку оружия вскоре подтвердили и в Белом доме США, и на Украине. Так, депутат украинской Рады Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ использовали ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области 17 октября.
Наряду с этим в распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитых ракет ATACMS на одном из направлений в зоне СВО.
США передали Киеву ATACMS без GPS, отметил журналист Bild Юлиан Репке. По его словам, такое решение было принято, поскольку российские войска успешно глушат такие системы.
Комментируя информацию о поставках ATACMS, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон допустил грубую ошибку, которая повлечет за собой определенные последствия.
«Мы неоднократно предостерегали администрацию от опрометчивых шагов. Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — добавил дипломат.
Крылатые ракеты системы «земля-земля» ATACMS (Army Tactical Missile System) известны также под серийным номером MGM-140. Их создали в 1986 году и приняли на вооружение в 1991-м. «Атакамс» активно применяли во время войны в Афганистане и в Ираке: во время операции «Буря в пустыне» этими ракетами уничтожали РЛС и скопление техники противника. Выпускает ракеты Lockheed Martin — один из крупнейших мировых производителей вооружений.
Дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км. Это легкая ракета весом около 1,7 кг и с размахом «крыльев» до 1,4 м предназначена для использования относительно недорогих боеприпасов. Радиус поражения составляет максимум 15 м.
ATACMS дает возможность вести огонь в высоком темпе и точно поражать заданные цели, развивая скорость порядка трех Махов (3579 км/ч, сверхзвуковая). Стоимость ракет последней модификации доходит до $1,5 млн за единицу. Всего было произведено свыше 3,7 тыс. ракет.
Сегодня «Атакамс» находятся на вооружении порядка 10 стран: в самих США, а также в Польше, Румынии, Греции и Турции, Бахрейне, ОАЭ и Южной Корее.
Поскольку известно, что Украина получила ATACMS с обычным инерциальным наведением и дальностью до 165 км, речь, вероятно, идет о самой первой модификации от 1991 года, M39 Block-1. Преимуществом этого варианта является его адаптированность к любой модификации РСЗО HIMARS.
Эксперты отмечают, что российские «Искандеры» с дальностью поражения свыше 400 км и скоростью 6−7 Махов намного совершеннее ATACMS.
Россия сможет отражать атаки ATACMS, а сам факт поставки этих дальнобойных ракет наносит вред Украине и создает дополнительную угрозу, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках форума «Пояс и путь» в Пекине.
ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения. Это невозможно.
В настоящее время совершенно ясно, что США имеют отношение к конфликту на Украине и всё больше втягиваются в него сами, добавил президент РФ.
По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, поставки этих ракет — всего лишь рекламный шум. Он отметил, что у ВС РФ есть все возможности сбивать эти снаряды — никаких преимуществ Украине эти поставки не дадут. Летают эти ракеты по баллистической кривой на дальность 136 км, ухищрений там нет.
«Поэтому, если наши комплексы, те же “Тор” или “Бук”, я уже не говорю про С-400, обнаружат эту ракету, то они ее обязательно собьют», — сказал он.
Литовкин отметил, что такая же шумиха была вокруг передачи и РСЗО HIMARS, танков Leopard, Abrams, ракет Storm Shadow — но всё успешно уничтожается нашими военнослужащими.
В подтверждение этого в распоряжении «Известий» 17 октября появились эксклюзивные кадры обломков сбитой дальнобойной американской ракеты ATACMS. Ракета была сбита системами ПВО РФ на одном из направлений в зоне спецоперации.