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Палестино-израильский конфликт
13:39 (мск), источник: Российская газета

Посол Бен Цви: Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа

Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

Источник: Reuters

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников, — сообщил посол. — И поэтому без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято».

Сроки начала проведения наземной операции посол Бен Цви не уточнил.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после бомбежек районов Израиля со стороны ХАМАС, которые велись с территории сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», направленную на подавление действий ХАМАС, и боестолкновения до сих пор продолжаются.

В первые несколько суток после эскалации конфликта от западной прессы поступала информация о готовности Армии обороны Израиля приступить к наземной операции в Газе, однако до последнего момента официально ее начало не объявлялось. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что ЦАХАЛ переходит к полноценному наступлению на сектор.

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