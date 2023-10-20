Министр обороны Израиля выделил три этапа войны с «Хамасом»

По его словам, целью армии Израиля (ЦАХАЛ) является полная ликвидация группировки «Хамас».
Достигнуть этих целей, по мнению господина Галанта, возможно благодаря трем фазам войны. Он подчеркнул, что страна находится на первом этапе, который предусматривает массированные авиаудары и затем наземные маневры «с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, что позволит победить и ликвидировать “Хамас”».
На втором этапе обстрелы и наземные операции продолжатся, хоть и не будут столь интенсивными, отметил министр. Он сообщил, что войска будут работать над «ликвидацией очагов сопротивления».
Заключительным, третьим этапом, Йоав Галант назвал «создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь в анклаве и создание новой безопасной жизни для граждан Израиля и всего мира».
Израиль планирует начать наземную военную операцию с первого дня войны с сектором Газа, однако наступление несколько раз откладывалось. Сегодня израильский посол в России заявил, что решение по наступлению принято.