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22:32 (мск), источник: РБК

Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о содействии приграничному сотрудничеству с Финляндией, документ опубликовали в базе правовых актов. Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству страны заключили в 2012 году. Теперь МИД России должен уведомить Финляндию о принятом решении.

Источник: Reuters

«В соответствии со статьей 37 федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», — говорится в постановлении.

МИД России должен уведомить Финляндию о принятом решении.

Соглашение между Финляндией и Россией было подписано в 2012 году. Согласно документу обе страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.

1 июня Россия и Финляндия прекратили совместные военные инспекции — тогда Москва денонсировала соглашение с Хельсинки о дополнительных военных оценочных визитах, которое стороны заключили в 2000 году. Последний раз в России инспекции проводили в 2020 году.

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