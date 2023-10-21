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Палестино-израильский конфликт
18:34 (мск), источник: Коммерсантъ

На саммите в Египте подписана декларация с призывом защищать мирных жителей

Участники саммита мира в Новом Каире в итоговой декларации осудили насилие по отношению к мирным гражданам с обеих сторон конфликта в секторе Газа. В декларации также содержится призыв не допустить расширения конфликта между Израилем и «Хамасом».

Источник: Reuters

«Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта», — говорится в декларации, которую цитирует ТАСС.

Саммит был организован по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Авторы документа указывают на «недопустимость ударов по объектам гражданского назначения, индивидуального или массового насильственного перемещения людей, а также использования практики коллективного наказания, что противоречит Женевской конвенции 1949 года».

Саммит посетили лидеры арабских стран, а также представители ООН, Евросовета, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии. Россию представлял замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что многие европейские лидеры отказались от участия в саммите из-за разногласий по поводу палестино-израильского конфликта. По последним данным, с начала конфликта 7 октября в секторе Газа погибли более 4,1 тыс. человек, в Израиле — более 1,4 тыс.

Справка
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Анастасия Ларина

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