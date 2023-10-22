«Дорогой». В Европе рассказали об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила она.
По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Как отметила журналистка, «особое отношение» к фон дер Ляйен во время встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей.
«Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал (с Байденом. — Прим. ред.) только в Овальном кабинете», — рассказала Больцен.
Обозреватель также отметила, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время, а во время выступления Мишеля фон дер Ляйен «неподвижно сидела, даже не поднимая головы».
Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.