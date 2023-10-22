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04:10 (мск), источник: © РИА Новости

«Дорогой». В Европе рассказали об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt Стефани Больцен.

Источник: Reuters

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила она.

По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга «дорогой Джо» и «Урсула». Как отметила журналистка, «особое отношение» к фон дер Ляйен во время встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей.

«Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал (с Байденом. — Прим. ред.) только в Овальном кабинете», — рассказала Больцен.

Обозреватель также отметила, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время, а во время выступления Мишеля фон дер Ляйен «неподвижно сидела, даже не поднимая головы».

Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.

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