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Палестино-израильский конфликт
19:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором

Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру.

Рамзан Кадыров
глава Чеченской республики

Политик добавил, что сотни тысяч мусульман Чечни продолжают каждую ночь собираться в крупных мечетях республики и молиться.

Ранее глава Чечни назвал операцию Израиля против ХАМАС геноцидом палестинского народа. Действия Израиля Кадыров оценил как чудовищные преступления.

Справка
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