19:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором
Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором за действия в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру.
Политик добавил, что сотни тысяч мусульман Чечни продолжают каждую ночь собираться в крупных мечетях республики и молиться.
Ранее глава Чечни назвал операцию Израиля против ХАМАС геноцидом палестинского народа. Действия Израиля Кадыров оценил как чудовищные преступления.