Главное
Главные новости недели
22:52 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД заявило об отсутствии технической возможности для выдачи цифровых паспортов

Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что сейчас у ведомства отсутствуют технические возможности для выдачи электронных паспортов. Изначально министерство планировало начать их выпуск в январе 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

«Это прописано (в законе.— “Ъ”) — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической, пока об этом речи нет. Но возможность законодатель в закон заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации», — сказала Валентина Казакова в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

По ее словам, электронный паспорт выглядит как пластиковая карта, внутри которой находится чип с персональными данными человека. Проект готовили МВД и Минцифры. Президент России Владимир Путин 18 сентября 2023 года подписал указ о цифровом паспорте.

Пилотными регионами по выдаче электронных паспортов в январе 2023 года должны были стать Москва, Московская область и Татарстан. В июне 2022 года глава Минцифры временно отложил вопрос о выдаче таких документов.

Петр Бузлаев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Из-за потери личного состава». Объявлено о планах усилить мобилизацию
От Мао до Си. Автомобиль китайской элиты вышел на рынок РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта