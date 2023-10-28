Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны с «Хамасом»

«Мы будем теми, кто победит. В первые недели войны мы нанесли сокрушительный удар по врагу, чтобы помочь нашим силам начать наземную операцию самым безопасным путем, и мы находимся только в начале пути — война внутри сектора будет трудной и долгой», — сказал господин Нетаньяху журналистам в ходе своего первого выступления с начала войны с палестинским движением «Хамас» 7 октября.
Премьер-министр добавил, что Израиль «будет сражаться за защиту родины и уничтожит врага над и под землей». «Это будет победа добра над злом, жизни над смертью. Миссия нашей жизни — и миссия моей жизни», — сказал он.
Выступающий после Биньямина Нетаньяху министр обороны Йоав Галант добавил: «Не надо себя обманывать — “Хамас” не интересует гуманитарная сторона вопроса Они пытаются отвести от себя удар. Чем сильнее будут удары, тем больше шанс, что “Хамас” согласился на решения, позволяющие вернуть заложников домой». «Я обязуюсь вести вас к победе. Или они или мы», — подчеркнул он.
В свою очередь министр «кабинета войны» Бени Ганц подчеркнул, что наземная операция приближает Израиль к освобождению заложников.
Вчера, 27 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) офицер Даниэль Хагари сообщил о «расширении активности» сухопутных войск израильской армии. Сегодня Йоав Галант подтвердил, что израильские военные начали наземную операцию в секторе Газа.
В ночь на сегодня, по сообщениям ЦАХАЛа, Израиль нанес удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Израиль также сообщил о гибели командующего ВВС «Хамаса» Асем Абу Ракаба, участвовавшего в организации нападения на израильские территории 7 октября.