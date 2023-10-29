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Палестино-израильский конфликт
22:07 (мск), источник: Российская газета

Bloomberg: Наземная операция Израиля в Газе продлится до 6 месяцев

Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться от 6 недель до 6 месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные израильские источники.

Источник: AP 2023

Отмечается, что задачами операции будет уничтожение палестинского движения «ХАМАС» и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.

По данным агентства, израильское руководство планирует создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.

Как сообщает Bloomberg, западные страны требуют от Израиля, чтобы тот назвал более четкие цели операции.

Ранее Израиль приступил к проведению наземной операции в секторе Газа. На территорию анклава в минувшие выходные выдвинулись танки, БМП и дополнительные сухопутные силы. Это, как ожидают эксперты, приведет к росту ожесточенности боевых действий в палестино-израильском противостоянии в ближайшее время и может повлечь большие потери с обеих сторон, общее число которых уже превышает восемь тысяч человек, в основном с палестинской стороны.

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