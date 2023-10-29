Bloomberg: Наземная операция Израиля в Газе продлится до 6 месяцев

Отмечается, что задачами операции будет уничтожение палестинского движения «ХАМАС» и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.
По данным агентства, израильское руководство планирует создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.
Как сообщает Bloomberg, западные страны требуют от Израиля, чтобы тот назвал более четкие цели операции.
Ранее Израиль приступил к проведению наземной операции в секторе Газа. На территорию анклава в минувшие выходные выдвинулись танки, БМП и дополнительные сухопутные силы. Это, как ожидают эксперты, приведет к росту ожесточенности боевых действий в палестино-израильском противостоянии в ближайшее время и может повлечь большие потери с обеих сторон, общее число которых уже превышает восемь тысяч человек, в основном с палестинской стороны.