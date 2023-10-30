Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублей

Открытый аукцион состоялся в понедельник. На него были допущены два участника. Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей.
Стартовая цена имущества площадью 119,5 кв. м на аукционе была 24,6 млн рублей.
Известно, что победителем торгов стала женщина, предложившая за лот 44,356 млн рублей.
О том, что квартира семьи Зеленского в Ялте включена в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, заявлял спикер крымского Госсовета Владимир Константинов в конце марта 2022 года. Позднее, 24 мая 2023 года, она была национализирована, 7 октября выставлена на торги.
Константинов 3 февраля сообщал о принятии постановления о национализации имущества украинских бизнесменов. По его словам, работа будет продолжаться до тех пор, «пока не наведем полный порядок». Доход от национализации имущества в Крыму пойдет на поддержку участников специальной военной операции, отметил он.