18:30 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский пришел в ярость после визита в США, пишут СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине, пишет журнал Time.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2023

После его визита в Вашингтон корреспонденты Time попытались понять, как Киев отреагируют на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно. В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой».

Time

По его словам, глава киевского режима видит, что интерес к событиям в бывшей советской республике в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки.

Как признался представитель команды президента, Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками.

«Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. <…> Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит», — приводятся в материале слова человека, приближенного к главе киевского режима.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.

При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.

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