По его словам, глава киевского режима видит, что интерес к событиям в бывшей советской республике в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки.
Как признался представитель команды президента, Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками.
«Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. <…> Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит», — приводятся в материале слова человека, приближенного к главе киевского режима.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.