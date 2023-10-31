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Палестино-израильский конфликт
15:13 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев рассказал, для чего США взорвали «Северные потоки»

ТОМСК, 31 окт — РИА Новости. США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

Источник: РИА "Новости"

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали “Северные потоки”, — заявил он.

Патрушев назвал не случайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это «мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений», и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.

«Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Как отметил Патрушев, «представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада — инструмент сдерживания России». «В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», — резюмировал секретарь Совбеза РФ.

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