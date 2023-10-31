Патрушев рассказал, для чего США взорвали «Северные потоки»

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали “Северные потоки”, — заявил он.
Патрушев назвал не случайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю — это «мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений», и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.
«Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Как отметил Патрушев, «представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада — инструмент сдерживания России». «В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», — резюмировал секретарь Совбеза РФ.