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19:50 (мск), источник: ТАСС

Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и до 1 ноября обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа. В противном случае Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года.

Источник: Reuters

В открытом письме на сайте NMDC мусульманские лидеры США призывали Белый дом «срочно выступить за немедленное прекращение огня». По их словам, ситуация в Газе «достигла критической точки», причем именно безоговорочная финансовая и военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов «сыграла значительную роль в сохранении насилия, ведущего к жертвам среди мирного населения». В связи с этим авторы потребовали от администрации Байдена «принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США (1 ноября 01:00 мск)».

Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали «в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату [на предстоящих выборах президента], не выступившему за прекращение огня и одобряющему израильское наступление на палестинский народ».

В тексте подчеркивается, что особые усилия будут направлены на привлечение к протесту избирателей в штатах с высокой конкуренцией (Мичигане, Огайо и Пенсильвании), распределение голосов в которых, вероятно, предопределит исход выборов.

Байден заявил 23 октября, что обсуждать введение режима прекращения огня в секторе Газа возможно после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС освободит заложников. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщал, что США не считают возможным ввести режим прекращения огня в Газе, поскольку ХАМАС воспользуется этим, чтобы восстановиться от потерь и начать новые террористические атаки против Израиля.

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