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19:22 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg: ЕС в новых санкциях может ввести ограничения для РФ на $5,3 млрд

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ЕС, как ожидается, в рамках 12-го пакета санкций против РФ внесет в санкционные списки более 100 физических лиц и 40 юридических лиц, передает агентство Bloomberg.

Источник: © РИА Новости

«Пакет (санкций) также, как ожидается, добавит более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц в санкционные списки», — говорится в сообщении агентства.

«ЕС рассматривает возможность введения нового раунда ограничений, которые затронут 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) торговли с России, в рамках пакета санкций», — также говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции распространяться на импорт и на экспорт.

Кроме того, обсуждается включение в список запрета на импорт российских алмазов.

«Новый набор предлагаемых мер включает экспортные ограничения на сварочные аппараты, химикаты, дальнейшие технологии, используемые в военные целях… Также рассматривается запрет на лицензии на программное обеспечение и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, товаров из алюминия, строительных изделий, товаров, относящихся к перевозкам, и алмазов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что 12-й пакет европейских санкций также будет подразумевать меры против якобы попыток обхода санкций через третьи страны. ЕС попытается добавить больше товаров и компаний в третьих странах к уже принятым ранее мерам.

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

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