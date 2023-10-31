Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

Ранее сегодня израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Представитель армии Даниэль Хагари на брифинге сказал, что в результате удара был убит один из командиров «Хамаса» и разрушена подземная инфраструктура организации.
По данным Минздрава сектора Газа, при ударе были ранены и погибли суммарно более 100 человек. Атеф аль-Кахлут, директор больницы, куда поступали раненые после авиаудара, сообщил, что погибшими числятся более 50 человек. Израильская армия эти данные не комментировала.
Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. В 2009 году Боливия разрывала дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа. Связи были восстановлены только в 2020 году.