Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», — сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.
В свою очередь Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.
«Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами», — приводит слова Макрона пресс-служба казахстанского президента.
Указывается, что в ходе переговоров в узком формате особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.