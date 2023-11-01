В Минске заявили о 120-тысячной группировке ВСУ, направленной на Белоруссию

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка “Север” с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — сказал глава госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии в среду.
По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией. «Украинская сторона в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — сказал Молостов. Он подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.
«Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это — вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», — добавил он.
Глава погранкомитета подчеркнул, что в качестве реакции на эти действия белорусские пограничники приняли меры по усилению во взаимодействии с вооруженными силами Белоруссии, внутренними войсками МВД. «Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки. Принимаем адекватные меры», — сказал он.
Молостов отметил, что граждане Белоруссии и Украины в настоящее время могут попасть на украинскую территорию только через третьи страны. «У нас есть коридор для, скажем так, нестандартных ситуаций: иногда мы пропускаем (граждан — ред.), чтобы воссоединить семью, — пункт пропуска “Мокраны”, — уточнил он.
Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Белоруссией.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Белоруссия со своей стороны готова обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе — от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.