Bild: глава МИД Хорватии извинился перед главой МИД Германии за поцелуй

Инцидент произошел во время совместного фотографирования министров. Как следует из видео, госпожа Бербок отвернулась во время попытки румынского министра поцеловать ее в губы. Господин Грлич-Радман, как пишет Bild, опоздал на встречу и пришел, когда остальные министры уже поприветствовали друг друга. По информации газеты, поцелуй — это «неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга». Господин Грлич-Радман принес свои извинения и объяснил, что хотел «по-человечески» поприветствовать коллегу.
В августе произошел скандал после того, как на церемонии награждения женской сборной Испании с победой в чемпионате мира главный тренер Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо в губы. Господина Рубиалеса в итоге дисквалифицировали на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях.