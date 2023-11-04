12:38 (мск), источник: ТАСС
Патрушев назвал 1990-е годы в России новым «смутным временем»
Секретарь Совбеза РФ указал на существенное снижение уровня производства в стране из-за навязанных Западом реформ.
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МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в 1990-е годы переживала своего рода новое «смутное время», из-за навязанных Западом реформ уровень производство в стране существенно снизился. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
«Драматичные 90-е годы прошли под непосредственной угрозой существованию российского государства. Это было своего рода новое “смутное время”», — сказал он. «В результате поспешных радикальных реформ, навязанных Западом, уровень производства в России сократился почти наполовину», — отметил секретарь СБ РФ.
Патрушев обратил внимание, что в 90-е годы в стране снизился уровень жизни, росла безработица, реальные зарплаты и пенсии сократились почти вдвое или не выплачивались месяцами. «Разрушались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовая система, скакала инфляция», — продолжил секретарь Совбеза.
Кроме того, резкий спад в это время, по словам Патрушева, фиксировался и оборонной промышленности. «Оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию — обеспечивать вооруженные силы современным оружием, выживая главным образом за счет военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Падение производства в “оборонке” составило около 80%», — сказал он.