14:37 (мск), источник: Ведомости
Пушилин освободил от должности мэра Мариуполя Олега Моргуна
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил мэра Мариуполя Олега Моргуна от должности, следует из указа.
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«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В документе не уточняется, кто займет должность главы города.
Моргун стал главой Мариуполя в январе этого года. Тогда он сменил на должности главы администрации Константина Иващенко. Моргун был главой администрации Новоазовского района ДНР. Работал в органах украинского МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.