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14:37 (мск), источник: Ведомости

Пушилин освободил от должности мэра Мариуполя Олега Моргуна

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил мэра Мариуполя Олега Моргуна от должности, следует из указа.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В документе не уточняется, кто займет должность главы города.

Моргун стал главой Мариуполя в январе этого года. Тогда он сменил на должности главы администрации Константина Иващенко. Моргун был главой администрации Новоазовского района ДНР. Работал в органах украинского МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.

Мариуполь перешел под контроль России весной 2022 г., после начала спецоперации на Украине. В мае того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию под контроль территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе, где оставались украинские войска.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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