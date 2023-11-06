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Палестино-израильский конфликт
16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Иордании назвал объявлением войны выселение палестинцев из Газы

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или западного берега будут считаться объявлением войны Иордании. Премьер Иордании также заявил, что Израиль «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям боевиков «Хамас» в секторе Газа и что действия израильской армии «не соответствуют принципам самообороны».

Источник: AP 2023

«Правительство Иордании будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны. На столе все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе», — сказал премьер-министр, его слова приводит телеканал Al Mamlaka.

Как сообщила The New York Times со ссылкой на дипломатов, в последние недели Израиль непублично пытается заручиться международной поддержкой в вопросе переселения палестинцев из сектора Газа в Египет на время войны на территории анклава. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре отверг возможность насильственного перемещения палестинцев в страну.

Президент Ирана Эбрахим Раиси говорил, что действия Израиля «могут вынудить каждого принять меры». Генсек поддерживаемого Ираном ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла также выражал солидарность с палестинцами. По его словам, ливанские боевики оттянули на себя «около трети ресурсов» Израиля и «половину военно-морских сил».

Справка
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Анастасия Ларина

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