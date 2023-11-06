16:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Премьер Иордании назвал объявлением войны выселение палестинцев из Газы
Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или западного берега будут считаться объявлением войны Иордании. Премьер Иордании также заявил, что Израиль «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям боевиков «Хамас» в секторе Газа и что действия израильской армии «не соответствуют принципам самообороны».