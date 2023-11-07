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Палестино-израильский конфликт
00:51 (мск), источник: ТАСС

WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

По ее сведениям, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Израилю подобные вооружения. Речь идет о планирующих бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своей головной компании, которая в свою очередь поставит их израильским военным.

Бомбы семейства Spice могут поражать цели на расстоянии до 125 км, вес боевой части в зависимости от модификации может доходить до 907 кг. Бомбы обладают системой автономной корректировки курса с помощью GPS. В концерне заверяют, что эти вооружения могут поражать цели с точностью до 3 м.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю.

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