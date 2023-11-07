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Палестино-израильский конфликт
02:36 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля. Слова Хагари приводятся на сайте ЦАХАЛ.

Источник: AFP 2023

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал бригадный генерал.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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