ЦАХАЛ пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал бригадный генерал.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.
7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.