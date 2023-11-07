КС отклонил запрос ПКРМ о контроле конституционности указа об отстранении Стояногло

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Конституционный суд Молдовы отклонил требование депутатов-коммунистов о контроле конституционности указа президента страны Майи Санду об освобождении от должности генпрокурора Александра Стояногло.
Представители Партии коммунистов обжаловали указ Санду 3 ноября. Как заявила тогда депутат Диана Караман, основанием обращения в КС стал тот факт, что «оспариваемый декрет нарушает Конституцию, а также не соответствует стандартам, установленным Европейским судом по правам человека в отношении качества законодательного акта, противоречит принципу правовой определенности, не может быть обоснован в соответствии с критериями “необходимости в демократическом государстве”.
Конституционный суд, изучив представленные доводы, отметил, что «авторы не представили никаких аргументов относительно рисков воздействия оспариваемого указа на какую-либо сферу, установленную пунктом 1 абз. 2 статьи 251— прим Закона о Конституционном суде и пункта 1 абз. 2 статьи 71 Кодекса конституционной юрисдикции».
Таким образом, прошение о приостановлении действия Указа президента Молдовы № 1122 от 26 сентября 2023 года КС постановил отклонить.
Во вторник, 24 октября, стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушения права Александр Стояногло на справедливое судебное разбирательство, когда его отстранили от должности генерального прокурора Молдовы. Суд также обязал Молдову выплатить Стояногло компенсацию в размере 3600 евро.
Сам Стояногло отметил, что в ближайшее время намерен обратиться в суд, чтобы аннулировать указ президента Молдовы Майи Санду о его освобождении от должности генпрокурора. Что касается его восстановления в должности генпрокурора, то, как отметил Стояногло, все зависит от президента, однако, подчеркнул юрист, «исходя из сложившейся сейчас ситуации, думаю, что это невозможно». Тем не менее он выразил уверенность, что рано или поздно будет восстановлен в должности генерального прокурора.